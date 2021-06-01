Из поселка Мошково под Новосибирском вывезли родных полицейского, застрелившего подозреваемого при задержании

Под охрану взят также дом инспектора ДПС Александра Гусева, пишет интернет-издание «Новосибирск-онлайн». Жители населенного пункта опасаются, что это ЧП может обернуться серьезным национальным конфликтом. Трагедия произошла в конце прошлой недели. В полиции говорят, что речь идет о случайном выстреле.

