Политика Дмитрия Гудкова задержали по уголовному делу о причинении имущественного ущерба

Под стражей бывший депутат Госдумы проведет как минимум двое суток — до суда по избранию меры пресечения. Он стал подозреваемым по делу о «причинении материального ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием».

За этой формулировкой скрывается неуплата долга по аренде помещения, которую ему вменяют из-за связанной с ним фирмы в 2015-м году (двумя годами позже та обанкротилась). О долге Гудков, по словам его отца Геннадия, узнал лишь сегодня.

Собственником помещения (и, соответственно, потерпевшим по делу) числится Департамент городского имущества Москвы. Еще одной задержанной подозреваемой стала родная тетя Гудкова, Ирина Ермилова.

Кроме того, сегодня с обысками пришли сразу по 10 адресам, связанным с семьей Гудковых – в бывший офис Гудкова-старшего, на их общую дачу под Коломной, и так далее. Допрошены – пока в качестве свидетелей — по тому же делу начальник штаба Гудкова Виталий Венидиктов и экс-председатель признанной в России нежелательной организацией «Открытая Россия» Александр Соловьев.

Гудкову по этому делу может грозить до 5 лет лишения свободы.