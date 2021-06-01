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21:33, 01 июня 2021

Три десятка цыган, обвиняемых в массовой драке в Пензенской области, объявили голодовку

Как пишет интернет-издание «Такие Дела», это произошло на заседании по продлению ареста в Пензенском областном суде. Ранее подсудимые жаловались на пытки и избиения во время следствия и в СИЗО, однако следователи отказались возбуждать уголовное дело.

Массовая драка между этническими русскими и цыганами произошла в селе Чемодановка под Пензой летом 2019 года. В результате нее погиб один человек, несколько пострадали. Власти Пензенской области говорили, что у драки были бытовые причины, жители утверждают, что конфликт был межнациональным, назревал давно, па полиция не реагировала.


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