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Эксклюзив Эха 21:28, 01 июня 2021

Удальцов: Порядка 600 человек пришли на встречу с депутатами Госдумы для обсуждения мер в поддержку детей

Порядка 600 человек пришли в Новопушкинский сквер на встречу с депутатами Госдумы от КПРФ для обсуждения мер в поддержку детей. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящий момент в Москве в Новопушкинском сквере проходит массовая встреча с депутатами Госдумы от КПРФ. Собралось около 600 человек. Встреча посвящена международному дню защиты детей, и на ней звучит жесткая критика социальной политики правительства и президента», — рассказал он.

Как уточнил С.Удальцов, основные тезисы, которые выдвигают выступающие — это увеличение выплат семьям с детьми. «Не вот эти 10 тысяч, а по 30 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет, чтобы после коронавируса и всех этих кризисов дети смогли полноценно отдохнуть перед учебным годом. Также звучит требование выплатить компенсации за блокировку социальных карт, которые были у студентов и школьников осенью и зимой. Кроме того, звучит много претензий к качеству современного образования и воспитания детей», — добавил политик.

По словам С.Удальцова, полиция стянула к скверу «большие силы», но пока в происходящее не вмешивается.


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