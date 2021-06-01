В Канаде снесли памятник отцу-основателю страны, первому премьер-министру Джону Макдональду

Монумент был установлен в гордое Шарлоттаун на западе Канады. По словам представителей местного совета, который принял решение о демонтаже, снос памятника не является сносом истории, однако решение было принято на фоне последних новостей об открытии захоронения воспитанников школы-интерната для коренных народов. В канадском правительстве признали несколько лет назад практику изъятия детей из семей индейцев и эскимосов, и передачу их в интернаты, культурным геноцидом.