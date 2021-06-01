Европейский союз призвал российские власти освободить задержанного оппозиционного политика Андрея Пивоварова

Этот случай не является единичным, однако подтверждает тенденцию к сужению пространства для гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ, — говорится в заявлении представителя Еврокомиссии.

В Брюсселе еще раз призвали российское руководство отменить закон о нежелательных организациях.

Пивоваров был задержан накануне в аэропорту Пулково. Его допросили в отделе следственного комитета по Петербургу, а сегодня днем этапировали в Краснодар. Ранее он возглавлял организацию Открытая Россия, которая недавно объявила о самороспуске. Генпрокуратура признала нежелательной британскую структуру с аналогичным названием.

