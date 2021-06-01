На двое суток, по данным агентства ТАСС, задержан оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков

Утром в его квартире, офисе, и на даче прошли обыски. Сообщается, что его подозревают в рамках дела о неуплате аренды за нежилое помещение.

Отец политика Геннадий Гудков считает, что полиция и следствие действуют по приказу сверху, об этом он сказал «Эху Москвы». Геннадий Гудков добавил, что не видит перспективы освобождения сына в условиях политического заказа на преследование. Потерпевшей стороной в этом деле, по словам адвоката Гудкова-младешего, является департамент городского имущества Москвы.