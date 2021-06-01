Президент Владимир Путин считает, что Россия выходит из эпидемии коронавируса, хотя и предупреждает, что остается немало опасностей, связанных с распространением инфекции. В то же время, как обращает внимание интернет-издание Инсайдер, статистика не разделяет подобного оптимизма главы государства. Из нее, в частности следует, что число ежесуточных случаев заражения коронавирусом остается приблизительно на одном уровне с начала апреля. Более того, количество новых случаев в последнее время превышает количество выздоровлений.

