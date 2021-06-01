Российское правительство готовит новый проект постановления о просветительской деятельности

Его собираются внести на обсуждение Кабинета министров 1 сентября, — рассказали агентству ТАСС в Министерстве образования и науки.

Предыдущий проект постановления вызвал резко негативную оценку у научного сообщества и экспертов. Документ набрал рекордное количество негативных оценок на портале правовой информации, после чего было объявлено, что проект постановления требует доработки.

Между тем, сегодня вступил в силу закон о просветительской деятельности, который также вызвал критику общественности и представителей ученого сообщества

