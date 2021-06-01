Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников больницы подмосковного Солнечногорска

Это произошло после того, как там перепутали пациентов и выдали родственникам тело другого человека. Как сказали агентству ТАСС в главном следственном управлении по области, расследование ведется по статье о халатности. Сейчас следователи планируют допросить родственников пациента и сотрудников больницы.
2021-06-01T20:02:33+03:00
2021-06-01T20:02:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 01 июня 2021
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