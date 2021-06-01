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20:02, 01 июня 2021

Следствие намерено ходатайствовать об аресте оппозиционного политика Андрея Пивоварова

Заседание должно пройти завтра, — говорит его адвокат. Пивоварова доставили сегодня из Санкт-Петербурга в Краснодар для допроса. Сообщалось, что его задержали в рамках расследования дела о деятельности нежелательной организации.

Само задержание произошоло в аэропорту Пулково. При этом сотрудники самолет, на борту которого находился Пивоваров, вернули со взлетно-посадочной полосы. Как говорят представители польской авиакомпании ЛОТ, приказ вернуться на место стоянки отдавала авиадиспетчерская служба аэропорта.


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