Рамзан Кадыров стал самым богатым главой российского региона по итогам прошлого года

Чеченский руководитель, как следует из его декларации, заработал более 381 миллиона рублей. Это больше, чем у всех остальных губернаторов из десятки богатейших глав регионов. За два года доходы Кадырова, как пишет интернет-издание Открытые медиа, выросли в 50 раз. Представители главы Чечни пока данные из его декларации не комментировали.
2021-06-01T19:33:30+03:00
2021-06-01T20:04:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 01 июня 2021
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