Рамзан Кадыров стал самым богатым главой российского региона по итогам прошлого года

Чеченский руководитель, как следует из его декларации, заработал более 381 миллиона рублей. Это больше, чем у всех остальных губернаторов из десятки богатейших глав регионов. За два года доходы Кадырова, как пишет интернет-издание Открытые медиа, выросли в 50 раз. Представители главы Чечни пока данные из его декларации не комментировали.