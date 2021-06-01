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19:33, 01 июня 2021

Участники встречи Организации стран-экспортеров нефти договорились сохранить прежние планы по увеличению нефтедобычи

Речь идет о наращивании производства примерно на два миллиона баррелей в сутки. Как отмечает агентство Bloomberg, нынешняя встреча продлилась меньше получаса. Она стала одной из самых коротких за последнее время.
О дальнейших действия после 1 июля пока не сообщается. Этот вопрос планируют решить на министерской встрече через месяц.



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