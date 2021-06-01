В Великобритании с начала пандемии за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса — так утверждает официальная статистика. Максимальный показатель смертности в королевстве пришелся на начало года. Тогда за сутки фиксировалось по 1300 смертей.

Сегодня было объявлено, что за сутки в Великобритании выявлено чуть более 3 тысяч новых случаев заражения.

Великобритания одной из первых начала вакцинацию от коронавируса. На сегодняшний день, по предварительным подсчетам, первую дозу препарата получили более половины граждан страны.

