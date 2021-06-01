Insider: Руководство Московского метрополитена принуждает подчиненных приводить друзей и родственников на выборы

Руководство Московского метрополитена, по данным сетевого издания Insider, принуждает подчиненных приводить друзей и родственников на сентябрьские выборы в Думу.

Информацию журналисты получили от независимого профсоюза работников подземки – его председатель прислал аудиозапись селекторного совещания сотрудников метрополитена. На ней голос, похожий на одного из руководителей метро Сергея Понкратова, ссылаясь на своего начальника, требует от своих сотрудников-москвичей зарегистрироваться на сайте mos.ru, сдать свои данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения) и отчитаться, кого он приведет для голосования. Как именно будут просить проголосовать этих людей, на записи не говорится, но, по мнению авторов расследования, речь идет о голосовании за «Единую Россию».

Запись, по данным профсоюза, сделана сегодня, а отчитаться перед начальством сотрудники метрополитена должны уже к 3-му июня.

В руководстве подземки эту информацию пока никак не комментируют.

Ранее СМИ сообщали о массовых увольнениях сотрудников Мосгортранса и ГУП «Московский метрополитен», чьи фамилии оказались в слитой в интернет базе зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному».