Оппозиционного политика Андрея Пивоварова доставили на допрос в управление СК по Краснодарскому краю

Оппозиционного политика Андрея Пивоварова доставили на допрос в управление следственного комитета по Краснодарскому краю. Накануне его задержали в аэропорту Санкт-Петербурга. Сообщалось, что Пивоваров планировал вылетать в Польшу. В квартире политика прошел обыск.

Сообщается, что следственные действия связаны с уголовным делом о деятельности нежелательной организации. Пивоваров возглавлял Открытую Россию. Генпрокуратура ранее признала нежелательной структуру с аналогичным названием, зарегистрированную в Великобритании.