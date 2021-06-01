Лавров: В Кремле не ждут каких-либо серьезных достижений от встречи президентом России и США

В Кремле не ждут каких-либо серьезных достижений от встречи президентом России и США. Об этом сегодня сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена должны пройти в швейцарской Женеве 16 июня.
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В Кремле не ждут каких-либо серьезных достижений от встречи президентом России и США. Об этом сегодня сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена должны пройти в швейцарской Женеве 16 июня.