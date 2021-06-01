Лавров: В Кремле не ждут каких-либо серьезных достижений от встречи президентом России и США

В Кремле не ждут каких-либо серьезных достижений от встречи президентом России и США. Об этом сегодня сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена должны пройти в швейцарской Женеве 16 июня.