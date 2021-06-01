Евросоюз в пятницу может объявить о новых санкциях в отношении Белоруссии

Они затронут авиаотрасль страны и связанных с ней чиновников, — рассказали агентству Рейтер информированные источники.

Как ожидается, послы стран ЕС примут решение о запрете для белорусских самолетов на полеты в Европе и посадке в европейских аэропортах. Все эти меры будут приняты в ответ на инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске, где был задержан журналист Роман Протасевич и его спутница, россиянка Софья Сапега.

Тем временем, Москва и Минск прорабатывают вопрос о полетах белорусских авиакомпаний в Крым, — сказал белорусский президент Александр Лукашенко.

Ранее в руководстве компании БелАвиа говорили, что не планируют вводить рейсы в Крым. Для этого требуется политическое признание полуострова как части России, — пояснял один из руководителей перевозчика.

