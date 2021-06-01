Глава «Право на оружие»: Полицейского, убившего человека при задержании в Новосибирске, наказывать не нужно

Полицейского, убившего 19-летнего Векила Абдуллаева при задержании в Новосибирске, наказывать не нужно. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.

Он подчеркнул, что «полицейский должен быть неприкасаем во время исполнения служебных обязанностей». «То есть если он производит задержание, а ему противодействуют, значит, дальнейшую ответственность за свою безопасность несут те люди, которые пытаются помешать сотруднику правоохранительных органов. Поэтому даже если сотрудник пренебрег техникой безопасности в обращении с оружием, то он должен быть освобожден от любой ответственности, потому что находился при исполнении служебных обязанностей, и на него оказывалось давление со стороны третьих лиц, которых в данном случае можно квалифицировать как сообщников», — пояснил В.Ванеев.

С его точки зрения, этого полицейского «нужно не наказывать, а поддержать». «Нужно, конечно, сделать выводы о его профессионализме и его поддержать. Другой вопрос: я не могу дать оценку, нужно его наградить или нет», — добавил В.Ванеев.

Он также отметил, что «современная практика говорит о том, что многие преступники уходили от законной ответственности, благодаря стечению обстоятельств, которые повлияли на рассмотрение дела». «Правоохранители фактически находятся меж двух зол: между законом и местью всяких этнических группировок. Кроме того, над сотрудником довлеет общественное мнение, служебные инструкции, приказ начальства и то, что в нашей стране неотвратимость наказания за преступление в принципе отсутствует. Поэтому нечеткость их положения работает на их низкую квалификацию и не очень серьезную подготовку в этой ситуации», — заключил В.Ванеев.