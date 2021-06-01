В Москву завезли третью вакцину от коронавируса – КовиВак от центра имени Чумакова

Пока в столичные учреждения здравоохранения поступили лишь 3000 доз новой вакцины. Вакцинацию ими обещают начать в ближайшее время сразу в нескольких центрах, но когда именно и в каких именно – пока непонятно. Как и в случае со «Спутником», полный курс вакцинации этим препаратом предусматривает два укола, правда, с меньшим интервалом – две недели вместо трех.

Прививочная компания в городе стартовала в декабре с групп риска, а уже в январе стала всеобщей. Первоначально московские власти говорили о том, что поставки альтернативных вакцин не планируются, но уже к маю заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова объявила, что москвичам стала доступна вторая после «Спутника» вакцина – «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Всего же в России на данный момент зарегистрировано 4 вакцины – помимо трех вышеупомянутых, еще и облегченная версия «Спутника» из 1 укола – «Спутник Лайт» (в основном ориентированная на экспорт).

В мае мэр Москвы Сергей Собянин посетовал на то, что, несмотря на доступность вакцин, процент привившихся от коронавируса в Москве один из самых низких среди городов Европы.