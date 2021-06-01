В независимом профсоюзе работников московского метро утверждают, что сотрудников подземки принуждают к голосованию

Руководство независимого профсоюза работников московского метро утверждает, что сотрудников подземки принуждают к голосованию на думских выборах. Как рассказал интернет-изданию Инсайдер глава организации Николай Гостев, администрация, по его сведениям, потребовала, чтобы все работники заполнили анкеты на себя и одного из своих друзей. При этом они должны зарегистрироваться на официальном сайте мэрии мос.ру.

В то же время не уточняется, как именно будут просить голосовать сотрудников. В руководстве метро , а также в департаменте транспорта Москвы эту публикацию пока не комментировали.