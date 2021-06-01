Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает иностранные IТ-компании открывать филиалы в России

Если это требование не будет выполнено, компаниям могут запретить распространять рекламу, а также собирать персональные данные.

Под действие закона в случае окончательного одобрения могут попасть все крупные социальные сети, видеохостинги и мессенджеры.

Один из авторов инициативы, «единоросс» Александр Хинштейн считает, что новые правила будут доступными для исполнения, а сам закон очевидно необходим. Хинштейн добавил, что законопроект разрабатывался совместно с экспертами, а к обсуждению были приглашены все заинтересованные стороны.

По словам IТ-эксперта Григория Бакунова, после принятия закона может увеличиться число посредников, которые будут связывать российских рекламодателей с иностранными интернет-компаниями. По мнению Григория Бакунова, менее крупные IТ-компании не будут стремиться открывать в России свои представительства, поскольку для них это невыгодно.

