Оппозиционного политика Дмитрия Гудкова увели на допрос после продолжительных обысков

В силовых органах так и не объявили, с чем это связано.

Сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств ранним утром пришли в загородный дом под Коломной, в котором были Дмитрий Гудков, его супруга и многие их родственники. После этого стало известно, что обыски начались и по целому ряду адресов в Москве, связанных с этой семьёй. Например, в квартирах самого Гудкова, его жены и тёти, а также в офисе, в котором восемь лет назад работал отец политика.

Затем проект «Правозащита Открытки» сообщил об обысках у начальника штаба Гудкова Виталия Венидиктова и бывшего помощника политика Александра Соловьёва.

Всех перечисленных, включая тётю Гудкова-младшего Ирину Ермилову, увезли после обысков на допросы. С чем это связано, в СК пока не уточнили. Источник ТАСС рассказал, что дело открыли по уголовной статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Основанием для возбуждения дела по этим данным стала неуплата долга по договору аренды помещения некой фирмой в 2015-2017 годах.

Эту информацию подтвердил и Александр Соловьёв, который уже вышел с допроса. В интервью интернет-изданию Sota.Vision он сказал, что ничего не знает о компаниях, которые фигурировали в вопросах следователя и добавил, что в ходе обысков у него из дома забрали документы, связанные с Гудковым: «Изъяли у меня, самое странно, документы с избирательной кампании 2016-ого года, где Дмитрий Гудков баллотировался в Госдуму, а я был его финансовым уполномоченным. Наверное, просто следователям интересно всё, что содержит слово «финансовым», у них сразу глаза горят, что можно здесь что-то приплести».

Александр Соловьёв проходит по этому делу свидетелем. Статус Дмитрия Гудкова пока не известен. Ответчиком же указан Департамент городского имущества Москвы.

Политик Геннадий Гудков, отец Дмитрия Гудкова, в эфире «Эха Москвы» сказал, что власть пытается оказать максимальное давление на всех оппозиционных активистов.

Политик Евгений Ройзман связывает обыски у Дмитрия Гудкова с предстоящими выборами в Госдуму. По словам Ройзмана, с обыском могут прийти ко всем.