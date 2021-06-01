Оппозиционера Андрея Пивоварова подозревают в участии в деятельности нежелательной организации

Политика доставили в Краснодар, где в среду, как ожидается, ему будет избрана мера пресечения.

Суть уголовного дела, по данным краснодарского управления Следственного комитета, заключается в размещении агитации в поддержку нежелательной организации. Предположительно речь идет о движении «Открытая Россия», чьим исполнительным директором Андрей Пивоваров еще недавно являлся. Агитацию следствие расценило как участие в деятельности нежелательной организации. Статья предусматривает от 2 до 6 лет заключения. В СК также утверждают, что Пивоваров пытался скрыться от следствия и покинуть Россию. Сам политик сообщал, что его вывели из самолета в Санкт-Петербурге, где его допросили, также в его доме в Северной столице был проведен обыск.

Юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова в эфире «Эха Москвы» отметила, что уголовное дело против Пивоварова было заведено еще 29 мая, но никаких уведомлений ему не приходило.

Пивоваров перед задержанием намеревался вылететь в Варшаву. Однако, как утверждает компания «Польские авиалинии LOT», самолет, который выруливал из Санкт-Петербурга, был вынужден вернуться в аэропорт по приказу российской диспетчерской службы, передает «Польское радио 24». Российские власти эти сведения пока не комментируют.

Чуть ранее сайт Русской службы Би-би-си со ссылкой на постановление о возбуждении дела сообщил, что поводом послужила публикация в Фейсбуке Пивоварова в августе 2020 года. В ней, говорится в документе, речь идет об агитации с целью сбора средств в рамках проекта «Объединенные демократы». К слову, его форум в Москве, в рамках которого пытались собраться муниципальные депутаты из разных регионов, был разогнан силовиками по обвинению в содействии «Открытой России». При этом против Пивоварова, согласно постановлению, уже вступили в силу два административных протокола об участии в нежелательной организации, которые грозили уголовным разбирательством.

Несколько дней назад Пивоваров объявил о ликвидации «Открытой России». Одноименная структура в Великобритании решением Генпрокуратуры в 2017 году была признана нежелательной на территории России.