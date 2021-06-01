Посольство Азербайджана просит правоохранительные органы РФ объективно расследовать гибель Векила Абдуллаева

Посольство Азербайджана обратилось в правоохранительные органы России с просьбой провести объективное и всестороннее расследование после гибели в Новосибирске 19-летнего Векила Абдуллаева. В него в ходе инцидента выстрелил полицейский.

На сайте дипмиссии выражается соболезнование родственникам погибшего. Азербайджанская община Москвы также обещает следить за развитием событий – расскзаал нам ее председатель Шамиль Тагиев. По словам Тагиева, община постарается не допустить возникновения межнационального конфликта на фоне этой трагедии.

В Новосибирске накануне прошла несогласованная акция в память о Векиле Абдуллаеве. На кадрах в сети Интернет видно, что в траурном мероприятии принимали участие 17 легковых автомобилей, на стеклах которых были закреплены фотографии погибшего, в начале колонны шли несколько мужчин с большими портретами юноши.

Представители диаспоры записали видеообращение, в котором рассказали, что для них важно было донести до всех граждан, что проблема заключается в первую очередь в том, что полиция позволяет себе применять оружие против безоружных людей.

Вместе с тем в региональном Следственном комитете уверяют, что инцидент произошел случайно из-за того, что в момент задержания Абдуллаев оказал сопротивление.

Напомню, в минувшую пятницу тонированный автомобиль марки Toyota в районе поселка Мошково не остановился по требованию сотрудников ДПС. После чего силовики начали его преследовать. Спустя какое-то время машина остановилась у придорожной гостиницы, из нее выбежали несколько человек, одного из них сразу же задержали. Вскоре его попытались отбить двое вернувшихся молодых людей, полицейский достал табельное оружие и в процессе борьбы выстрелил. 19-летнего Абдуллаева доставили в больницу, однако в воскресенье он скончался. Днем следующего дня новосибирский суд арестовал стрелявшего силовика на два месяца.

Свидетели произошедшего утверждают, что никакой погони не было – экипаж ДПС подъехал к молодым людям на заправке и сразу приступил к задержанию.

Родственники молодого человека, в которого выстрелил полицейский, сказали, что будут добиваться самого сурового наказания для сотрудника полиции Александра Гусева. Об этом, в частности, говорит дядя Векила Абдуллаева, Асиф Юсубов.

Тем временем, на сайте change.org появилась петиция в защиту полицейского. Жители Новосибирска требуют освободить его, а также привлечь к ответственности водителя и пассажира машины, которые оказали сопротивление сотруднику ДПС.

Председатель правления Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев считает, что новосибирский полицейский законов не нарушал и заслуживает поддержки.

Ранее член Общественной палаты России, ведущая гостелеканала RТ Мария Бутина предложила наградить полицейского, который выстрелил в Векила Абдуллаева. Она заявила, что защищать этого сотрудника ДПС обязан каждый россиянин. Ссылаясь на федеральный закон о полиции, Бутина сделала вывод, что Александр Гусев не был обязан предупреждать о применении оружия.

