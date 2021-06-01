Российский президент поручил правительству разработать единый стандарт безопасности в школах

О результатах кабинет министра должен доложить до 1 августа, говорится в поручении Владимира Путина. В разработке единого подхода примут участие в том числе руководители регионов. Поручение появилось после трагедии в Казани. Когда в одной из школ города бывший ученик начал стрельбу. Он убил семерых детей и двух взрослых.