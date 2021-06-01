Российский президент поручил правительству разработать единый стандарт безопасности в школах

О результатах кабинет министра должен доложить до 1 августа, говорится в поручении Владимира Путина. В разработке единого подхода примут участие в том числе руководители регионов. Поручение появилось после трагедии в Казани. Когда в одной из школ города бывший ученик начал стрельбу. Он убил семерых детей и двух взрослых.
2021-06-01T17:32:13+03:00
2021-06-01T17:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 01 июня 2021
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