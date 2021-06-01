Следствие считает, что оппозиционный политик Андрей Пивоваров пытался скрыться за рубежом

В ведомстве подтвердили, что его задержали в рамках уголовного дела о деятельности нежелательной организации. Сегодня Пивоварова доставили в Краснодар, где было возбуждено уголовное дело. До этого его допросили в Санкт-Петербурге, а в его квартире провели обыск.

Пивоварова задержали в аэропорту Пулково, он планировал вылететь в Польшу. Сам политик настаивал, что собирался отдохнуть. Ранее он возглавлял организацию «Открытая Россия», которая недавно объявила о своем самороспуске. Генпрокуратура признала нежелательной одноименную структуру в Великобритании.