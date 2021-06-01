Петиция с призывом освободить полицейского, который застрелил новосибирца при задержании, появилась в Интернете

Автором обращения стала одна из жительниц города. Она от лица других жителей Новосибирска потребовала провести тщательное расследование и привлечь задержанных во время этого инцидента к ответственности за оказание сопротивления инспектору ДПС. Петицию подписали уже более 4 тысяч человек.

Тем временем соотечественники погибшего Векила Абдуллаев обвиняют сотрудника МВД в убийстве. Посольство Азербайджана в Москве обратилось к российской стороне с призывом провести объективного и всестороннего расследования трагедии под Новосибирском. Ранее в областном главке полиции настаивали, что Абдуллаев погиб от случайного выстрела.