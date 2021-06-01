Z Архив новостей новости
5 19 6 3159
17:31, 01 июня 2021

Петиция с призывом освободить полицейского, который застрелил новосибирца при задержании, появилась в Интернете

Автором обращения стала одна из жительниц города. Она от лица других жителей Новосибирска потребовала провести тщательное расследование и привлечь задержанных во время этого инцидента к ответственности за оказание сопротивления инспектору ДПС. Петицию подписали уже более 4 тысяч человек.

Тем временем соотечественники погибшего Векила Абдуллаев обвиняют сотрудника МВД в убийстве. Посольство Азербайджана в Москве обратилось к российской стороне с призывом провести объективного и всестороннего расследования трагедии под Новосибирском. Ранее в областном главке полиции настаивали, что Абдуллаев погиб от случайного выстрела.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Леонид Гозман политик

Смутные фантазии Кто им угрожает? Какую территорию хочет захватить агрессивный блок НАТО, какими силами и как именно мы им дадим отпор? Может ли кто-нибудь в здравом уме поверить в планируемое вторжение «солдат НАТО»?..

5 144 6 10987 10:22
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Цена объятий Между объятиями и застольями договорились среди прочего оказать поддержку белорусскому диктаторскому режиму за счет российских граждан еще на 500 млн долларов…

5 44 6 6481 15:34
Блоги

Сергей Марков политолог

Праймериз «Единой России» сильно недооценены в общественном мнении Именно на праймериз определились более 40% персоналий, кто будет депутатом Госдумы в будущем созыве. А никто из публики особенно внимания не обратил…

5 65 6 9849 31.05
Блоги

+ Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном «Они его убьют!»...

5 156 6 28442 28.05
8читать ;смотреть
Блоги

В России стартовал конкурс худших школьных туалетов Конкурс организовала компания-производитель чистящих средств для туалета…

5 174 6 32494 28.05
Блоги

+ Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь!»..

5 189 6 35666 26.05
8читать ;смотреть
Новости

ТАСС: Обыски у Гудкова связаны с расследованием уголовного дела о причинении имущественного вреда путем обмана По данным источника, следственные действия на даче в Подмосковье завершены…

5 40 6 8328
Блоги

Мосгорсуд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Голунову Ключевой фигурант, подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет…

5 107 6 23282 28.05
Новости

фото: Дмитрий Астахов / ТАСС Лидер «Единой России» заявил о необходимости уважительного отношения к протестующим По словам Дмитрия Медведева протест имеет право на жизнь, если проводится в законной форме…

5 22 6 5158
Блоги

Денис Драгунский писатель

Еще одна глупая ложь про СССР Не надо к мифу о советском пломбире добавлять миф о том, что советское общество было «этнически безразличным»...

5 540 6 125692 27.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Это ожидания, а не ультиматум Россия не будет злоупотреблять сложным положением Белоруссии и что-то требовать от Лукашенко. Это не стиль великой и благородной России…

5 72 6 17431 28.05
Блоги

Роман Шамолин антрополог, к.филос.н., ректор Новосибирского Открытого Университета

Что такое репрессии? Огромное количество людей и сейчас воспринимает свободу не иначе, как свободу «темных» ее сторон…

5 21 6 5154 31.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я бы сравнил таких «мастеров пера» с антипрививочными невеждами Внесу ясность в смысл моих заявлений, потому что кое-кто из журналистов решил по-своему интерпретировать антиковидные меры, принимаемые в Чеченской Республике…

5 41 6 9918 28.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Гудков нам нужен Он не психанул. А последовательно, шаг за шагом, поступок за поступком, выбор за выбором двигался туда, где опасно, неприятно, «бесперспективно», потом «безнадежно». Но туда, где надо быть…

5 72 6 18467 12:45
Блоги

Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки

Пока что Беларусь постепенно аннексирует Россию У нас почему-то принято считать, будто Лукашенко зависит от Путина. Однако весь последний год показывает, что всё как раз наоборот и Лукашенко очень успешно манипулирует Путиным…

5 186 6 48292 27.05
Блоги

Максим Шевченко журналист

Засасывающее болото политической бессмысленности Парадоксальным образом, усиливая репрессии и разламывая зримую политическую оппозицию, режим концентрирует энергию протеста на уровне сопротивления уже не организации, но человеческой личности, пробуждающейся от страха…

5 53 6 14480 12:27

Популярное за неделю

Новости

Российские хоккеисты досрочно пробились в плей-офф чемпионата мира Сборная в серии буллитов обыграла Швецию, которая впервые в истории не смогла выйти из группы…

5 2 6 20967
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко от операции изолировали. Ему купили телескоп, заперли на каком-то чердаке и велели следить, не появятся ли самолеты НАТО. И никуда не звонить, ничем не мешать…

5 50 6 110721 26.05
#слушать 52:27 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3456318
«Судебная «Достоевщина»»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2525 30.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«В Крым пока летать не будем» Учитесь, безголовые российские «патриоты». Смотрите, какие мотивы у ваших «союзничков» из Беларуси. Чистое потребительство. Пока вы, чудаки, рубаху рвали за идею, в Минске в кармане мусолят деньги…

5 160 6 179767 30.05
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

На самом деле, конечно, очень страшно. Потому что Байден предыдущую команду, которая этим занималась, распустил, как только пришел к власти. А теперь-таки получается, что вирус убежал…

5 35 6 73355 29.05
#слушать 47:40 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9134344
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4922165

Сегодня в эфире