Обвиняемый в убийстве на почве гомофобии на Курском вокзале в Москве сбежал из суда во время перерыва в слушаниях

Обвиняемый в убийстве на почве гомофобии на Курском вокзале в Москве сбежал из Басманного суда во время перерыва в слушаниях.

О побеге стало известно от адвоката, представлявшего интересы потерпевших. Подсудимый Антон Бережной, несмотря на тяжесть обвинений, был всего лишь под подпиской о невыезде. И просто не вернулся с перерыва, который судья объявила после прений сторон и последнего слова обвиняемого. В суде остался паспорт Бережного, его уже ищет полиция. По текущим статьям обвинения ему грозит до 15 лет.

Убийство произошло летом 2019-го глубокой ночью. Бережной напал на двух мужчин с ножом, выкрикивая гомофобные оскорбления. Второй из них отделался легкими травмами. Бережной свою вину признал частично, заявив, что жертва упала на нож сама. Присяжные изначально тоже оправдали его по основной статье обвинения – об убийстве. После этого вышестоящая судебная инстанция отменила приговор и направила дело на пересмотр.

Заседание отложили до 10 утра среды, суд постановил принудительно доставить Бережного к этому времени.