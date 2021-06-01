Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о введении новой служебной тайны

Так называемая «тайна в области обороны» касается сведений, распространение которых может нанести вред при выполнении мероприятий военного ведомства, — следует из документа. За ее разглашение будет полагаться административный штраф.

По словам авторов законопроекта, в прессе периодически появляются сообщения, которые касаются организации обороны страны, в том числе, о финансовом состоянии и хозяйственной деятельности армии, а также создания вооружений и военной техники.

Новый вид служебной тайны не будет считаться тайной государственной.