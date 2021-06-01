Политика Дмитрия Гудкова, по предварительным данным, везут на допрос в московский глав полиции

Обыск в его квартире завершился, — пишет интернет-издание SОТА. Ранее обыски прошли также на даче Гудкова, в его офисе и у некоторых соратников. Источник агентства ТАСС утверждает, что следственные действия проводятся в рамках дела о злоупотреблении доверием и причинением имущественного ущерба путем обмана. Поводом стала якобы неуплата долга по договору аренды нежилого помещения, — добавил собеседник агентства. Статус самого Гудкова пока неизвестен.

Его отец, политик Геннадий Гудков уверен, что таким образом власти пытаются задавить всех оппозиционных деятелей. Гудков-старший уверен, что любая, даже гражданская активность, сейчас будет преследоваться самым жесточайшим образом.