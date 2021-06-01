Фонтанка: Очереди на сдачу тестов на коронавирус образовались на Московском вокзале в Петербурге

Очереди на сдачу тестов на коронавирус, как пишет интернет-издания Фонтанка, образовались на Московском вокзале в Петербурге. На тестирование выстраиваются участники Петербургского экономического форума.

Накануне стало известно о многочасовых очередях в Москве, в которые также выстраивались те, кто планировал приехать на форум. Тестирование проводили в единственном месте, в Центре международной торговли. Люди жаловались, что ждать своей очереди приходилось по три часа и даже больше. После этого организаторы объявили, что усилили пункты тестирования и очередей уже нет.