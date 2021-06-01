Госдума одобрила сегодня в первом чтении законопроект об иностранных интернет-компаниях

Он обязывает их открывать филиалы в России. Это коснется тех их них, ежедневная аудитория в России у которых превышает полмиллиона. В случае отказа может грозить блокировка. Сообщалось, что под действие законопроекта подпадут, в частности, Facebook, Instagram, Twitter, Google и TikTok. При открытии представительства в России, как считают в Госдуме, компании смогут нести ответственность за нарушения российского законодательства и взаимодействовать с госструктурами.

