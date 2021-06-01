Супруга осужденного экс-главы Серпуховского района Подмосковья утверждает, что против нее возбудили уголовное дело

Супруга осужденного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна утверждает, что против нее возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье о незаконных действиях с имуществом.

По словам Юлии Шестун, речь идет о машинах, владельцами которых числилась она и тесть Александра Шестуна. Он также стал фигурантом уголовного дела. Юлия Шестун считает, что это преследование политически-мотивировано.

В прошлом году суд приговорил Александра Шестуна к 15 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и коррупции. Он обвинения отвергал и считал. Что истинной причиной уголовного дела стали его разногласия с руководством Московской области.