SОТА: Следователи завершили обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова

Следователи, как пишет интернет-издание SОТА, завершили обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова. Сейчас его везут на допрос в главное управление МВД по Москве. Этим утром стало известно о том, что следственные действия проходят по нескольким адресам, в частности, на даче Гудкова в Подмосковье и в его офисе, а также у некоторых соратников.

Источник агентства ТАСС утверждает, что это связано с уголовным делом о причинении имущественного ущерба путем обмана. Статус Гудкова в этом деле пока неизвестен.