Госкорпорация «Ростех» рассматривает возможность переименования самолета Sukhoi Superjet

Российский самолет не должен называться английской аббревиатурой, сказал в интервью интернет-изданию РБК глава корпорации Сергей Чемезов. Теперь же для того, чтобы выбрать новое названия для самолета может быть объявлен всероссийский конкурс.

Кроме того, пояснил Чемезов, компания разрабатывает новую модификацию для «Суперджета». Обновленная версия будет создана с максимально возможным импортозамещением иностранных комплектующих на отечественные. Как ранее отмечали в Минпромторге, на это может уйти почти 15 миллиардов рублей. Работы должны быть проведены до конца этого года.

Вместе с тем, о возможном ребрендинге Чемезов говорил еще два года назад. Тогда с «Суперджетом» случилось несколько ЧП. В частности, катастрофа в столичном аэропорту Шереметьево. Тогда из 83 пассажиров 41 погибли. Кроме того, за рубежом этот тип самолета почти не востребован: его использует только мексиканская InterJet. В России же основным эксплуатантом является компания «Аэрофлот».

По данным агентства РИА Новости, за последние 10 лет произошло почти 30 катастроф с участием самолета Sukhoi Superjet.