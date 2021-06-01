Посольство Азербайджана требует провести всестороннее расследование гибели в Новосибирске 19-летнего Векила Абдуллаева

На сайте дипмиссии отмечается, что просьба направлена в правоохранительные органы России. О каком конкретно ведомстве идет речь, не уточняется.

Азербайджанская община Москвы обязательно будет следить за ходом следствия, — рассказала Эху ее глава Шамиль Тагиев. Шамиль Тагиев подчеркнул, что община будет всеми силами стараться не допустить возникновения межнационального конфликта: «Наша задача на сегодняшний день не допустить межнациональных столкновений, каких волнений, которые мы уже видели в Соединенных Штатах и в Европе. <...> Мы хотим, чтобы этого не случилось здесь, чтобы преступники нашли то наказание, которое они заслуживают, справедливое наказание. Мы как община в это верим. Нас уверяют, что следствие будет идти объективно, без всякого предвзятого отношения как к одной, так и к другой стороне», — сказал он.



Векил Абдуллаев скончался после того, как в него выстрелил сотрудник полиции Александр Гусев. Инцидент произошел на трассе под Новосибирском 28 мая. Утверждается, что полицейский выстрелил в голову молодому человеку, который оказывал сопротивление.

На сайте Change.org сегодня появилась петицию в защиту Александра Гусева. Он, кстати, накануне был арестован по решению суда.