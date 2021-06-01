ТАСС: Обыски у Гудкова могут быть связаны с делом о причинении имущественного ущерба

Обыски у политика Дмитрия Гудкова, по данным агентства ТАСС, могут быть связаны с делом о причинении имущественного ущерба. По аналогичному делу ранее прошли обыски у его соратников.

В настоящий момент, по словам источника агентства, силовики уже завершили обыск на даче Гудкова в Подмосковье. Сейчас они находятся в его московской квартире, также завершились следственные действия в доме жены политика. Собеседник не исключает, что впоследствии Гудкова доставят на допрос в полицию.

Обыскам подверглись также глава штаба Гудкова Виталий Венидиктов и бывший помощник политика Александр Соловьев, который также занимал пост председателя движения «Открытая Россия». Организация несколько лет назад была признана российскими властями нежелательной на территории страны.

Проект «Правозащита Открытки» сообщает, что обыск у Соловьева был связан с делом о неуплате долга за аренду нежилого помещения. Речь может идти о долге в несколько миллионов рублей. Предположительно с этим же делом связаны следственные действия и у Гудкова, при этом его статус пока не определен, в то время как Соловьев на данный момент проходит как свидетель.

Официально правоохранительные и следственные органы пока так и не прокомментировали сегодняшние обыски.