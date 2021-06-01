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15:06, 01 июня 2021

Посольство Азербайджана просит правоохранительные органы РФ объективно расследовать гибель Векила Абдуллаева

Посольство Азербайджана обратилось в правоохранительные органы России с просьбой провести объективное и всестороннее расследование после гибели в Новосибирске 19-летнего Векила Абдуллаева. На сайте дипмиссии также выражается соболезнование его родственникам.

На трассе под Новосибирском полицейский выстрелил в молодого человека, который, как утверждается, оказывал сопротивление. Сотрудника полиции Александра Гусева накануне арестовали по решению суда.

Члены азербайджанской диаспоры накануне провели уличную акцию в центре Новосибирска. Они держали портреты застреленного

Между тем, на сайте Ченчж.орг сегодня появилась петиция в защиту полицейского. Жители Новосибирска требуют освободить его, а также привлечь к ответственности водителя и пассажира машины, которые оказали сопротивление сотруднику ДПС.



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