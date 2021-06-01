Центробанк начал публиковать список компаний с признаками незаконной деятельности

Это должно помочь предупреждать потребителей о возможных рисках.

Специальный реестр нелегальных поставщиков финансовых услуг появился сегодня на сайте ЦБ. Всего в нём 1812 наименований. Речь идёт о компаниях, в работе которых есть признаки «финансовой пирамиды», незаконного кредитора или нелегального участника рынка ценных бумаг, в том числе форекс-дилера. В регуляторе отметили, что список составили с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям от граждан и организаций. Из этого реестра можно узнать названия юридических лиц, то, в чём их подозревают, и адрес, по которому они предоставляют услуги.

Ранее заместитель председателя Банка России Сергей Швецов призывал россиян проявлять активность и в случае, когда они или их близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке оповещать об этом ЦБ и правоохранительные органы.

Ранее Банк России объявили, что в первом квартале этого года поступило примерно на полтора процента больше жалоб на кредитные организации, чем за тот же период в 2020. Всего их было в районе 39 тысяч. Чаще всего обращения касались работы банков, а именно услуг потребительского кредитования.