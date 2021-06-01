По данным оперативного штаба, за день в Москве выявили почти на тысячу больше новых случаев заражения коронавирусом, чем накануне. COVID-19 подтвердился более чем у 3,5 тысяч человек. Всего в России новых случаев 9,5 тысяч. Скончались 372 человека.