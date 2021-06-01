По данным оперативного штаба, за день в Москве выявили почти на тысячу больше новых случаев заражения коронавирусом, чем накануне. COVID-19 подтвердился более чем у 3,5 тысяч человек. Всего в России новых случаев 9,5 тысяч. Скончались 372 человека.
2021-06-01T14:36:28+03:00
2021-06-01T14:36:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 01 июня 2021
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