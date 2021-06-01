Президент России Владимир Путин уверен, что многодетные семьи являются основой будущего страны

По его словам, это продолжение тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа. В связи с этим Путин призвал расширить программу поддержки таких семей.

Объём средств, которые направляются на поддержку семьи и детей в России, в этом году достигнет полутора триллионов рублей. Как утверждают в Минфине, это почти на 40% превышает уровень предыдущего года.

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой ввести систему семейного налогообложения, которая был предполагала понижение налоговой ставки при увеличении числа детей в семье. Рыбальченко также предложил ввести отцовский капитал при рождении в одной семье трех и более детей.