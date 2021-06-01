«Ростех» рассматривает возможность всероссийского конкурса по переименованию самолета «Сухой Суперджет»

Об этом в интервью РБК заявил глава госкопорации Сергей Чемезов. Он не понимает, почему самолет российского производства должен называться по-английски. Чемезов сказал, что пока никаких предложений не поступало. При этом «Ростех» создает новую модификацию «Суперджета».
2021-06-01T14:35:25+03:00
2021-06-01T14:35:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 01 июня 2021
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