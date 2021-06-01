Z Архив новостей новости
5 33 6 1602
14:35, 01 июня 2021

«Ростех» рассматривает возможность всероссийского конкурса по переименованию самолета «Сухой Суперджет»

Об этом в интервью РБК заявил глава госкопорации Сергей Чемезов. Он не понимает, почему самолет российского производства должен называться по-английски. Чемезов сказал, что пока никаких предложений не поступало. При этом «Ростех» создает новую модификацию «Суперджета».


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Леонид Гозман политик

Смутные фантазии Кто им угрожает? Какую территорию хочет захватить агрессивный блок НАТО, какими силами и как именно мы им дадим отпор? Может ли кто-нибудь в здравом уме поверить в планируемое вторжение «солдат НАТО»?..

5 132 6 7682 10:22
Блоги

Сергей Марков политолог

Праймериз «Единой России» сильно недооценены в общественном мнении Именно на праймериз определились более 40% персоналий, кто будет депутатом Госдумы в будущем созыве. А никто из публики особенно внимания не обратил…

5 65 6 9502 31.05
Блоги

+ Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном «Они его убьют!»...

5 156 6 28298 28.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Гудков нам нужен Он не психанул. А последовательно, шаг за шагом, поступок за поступком, выбор за выбором двигался туда, где опасно, неприятно, «бесперспективно», потом «безнадежно». Но туда, где надо быть…

5 59 6 10741 12:45
Блоги

В России стартовал конкурс худших школьных туалетов Конкурс организовала компания-производитель чистящих средств для туалета…

5 174 6 32393 28.05
Блоги

+ Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь!»..

5 189 6 35652 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

Максим Шевченко журналист

Засасывающее болото политической бессмысленности Парадоксальным образом, усиливая репрессии и разламывая зримую политическую оппозицию, режим концентрирует энергию протеста на уровне сопротивления уже не организации, но человеческой личности, пробуждающейся от страха…

5 38 6 7533 12:27
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Откуда пришла рекомендация перенаправить нас в Минск?» Полный перевод обнародованных белорусской стороной переговоров Минска и пилотов перехваченного рейса Ryanair, на котором летел экс-главред NEXTA Роман Протасевич…

5 205 6 120163 25.05
Блоги

Мосгорсуд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Голунову Ключевой фигурант, подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет…

5 107 6 23272 28.05
Блоги

Денис Драгунский писатель

Еще одна глупая ложь про СССР Не надо к мифу о советском пломбире добавлять миф о том, что советское общество было «этнически безразличным»...

5 541 6 125637 27.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Это ожидания, а не ультиматум Россия не будет злоупотреблять сложным положением Белоруссии и что-то требовать от Лукашенко. Это не стиль великой и благородной России…

5 72 6 17424 28.05
Блоги

Роман Шамолин антрополог, к.филос.н., ректор Новосибирского Открытого Университета

Что такое репрессии? Огромное количество людей и сейчас воспринимает свободу не иначе, как свободу «темных» ее сторон…

5 21 6 5060 31.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я бы сравнил таких «мастеров пера» с антипрививочными невеждами Внесу ясность в смысл моих заявлений, потому что кое-кто из журналистов решил по-своему интерпретировать антиковидные меры, принимаемые в Чеченской Республике…

5 41 6 9907 28.05
Блоги

Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки

Пока что Беларусь постепенно аннексирует Россию У нас почему-то принято считать, будто Лукашенко зависит от Путина. Однако весь последний год показывает, что всё как раз наоборот и Лукашенко очень успешно манипулирует Путиным…

5 186 6 48278 27.05
Новости

Геннадий Гудков: Полицейские везут Дмитрия Гудкова в Москву для обыска в московской квартире По его словам, обыски были сегодня на даче и у родственников…

5 24 6 6633
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

М.Майерс: Считаете ли вы Софью Сапегу политической заключенной?
М.Захарова: Вы на каком основании задаете этот вопрос? Мы же не правозащитная организация. Мы государственная структура, которая начала заниматься отстаиванием прав российской гражданки…

5 114 6 31908 27.05
#слушать 23:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Российские хоккеисты досрочно пробились в плей-офф чемпионата мира Сборная в серии буллитов обыграла Швецию, которая впервые в истории не смогла выйти из группы…

5 2 6 20406
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко от операции изолировали. Ему купили телескоп, заперли на каком-то чердаке и велели следить, не появятся ли самолеты НАТО. И никуда не звонить, ничем не мешать…

5 50 6 110376 26.05
#слушать 52:27 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3456318
«Судебная «Достоевщина»»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2474 30.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«В Крым пока летать не будем» Учитесь, безголовые российские «патриоты». Смотрите, какие мотивы у ваших «союзничков» из Беларуси. Чистое потребительство. Пока вы, чудаки, рубаху рвали за идею, в Минске в кармане мусолят деньги…

5 160 6 179056 30.05
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

На самом деле, конечно, очень страшно. Потому что Байден предыдущую команду, которая этим занималась, распустил, как только пришел к власти. А теперь-таки получается, что вирус убежал…

5 34 6 72857 29.05
#слушать 47:40 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9134264
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4921943

Сегодня в эфире