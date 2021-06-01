«Ростех» рассматривает возможность всероссийского конкурса по переименованию самолета «Сухой Суперджет»

Об этом в интервью РБК заявил глава госкопорации Сергей Чемезов. Он не понимает, почему самолет российского производства должен называться по-английски. Чемезов сказал, что пока никаких предложений не поступало. При этом «Ростех» создает новую модификацию «Суперджета».