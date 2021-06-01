На учениях «Запад 2021» будет создана «сложная воздушная обстановка, в ходе которой будет применяться авиация»

Министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что на российско-белорусских военных учениях будет создана «сложная воздушная обстановка, в ходе которой будет массово применяться авиация». Он отметил, что весь авиаперсонал должен быть в полном объеме готов к действиям в таких условиях. Учения «Запад 2021» намечены на сентябрь.