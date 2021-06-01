Россия в ближайшее время возобновит авиасообщение с рядом стран

В частности, уже завтра можно будет улететь в Великобританию.

Рейсы Москва – Лондон будут выполняться 3 раза в неделю на взаимной основе, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Послабления связаны в первую очередь с улучшением эпидемиологической остановки в регионах.

Кроме того, уже с 10 июня можно будет полететь в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко и Хорватию. Рейсы будут выполняться 1-2 раза в неделю. В свою очередь в Ассоциации туроператоров России отмечают, что Вена, Будапешт и Люксембург принимать российских туристов пока не будут.

Также чартерное сообщение возобновят с Албанией. Рейсы по маршруту Москва – Тирана будут выполняться 1 раз в неделю. Причем, как уточняют в АТОР, страна готова принимать российских туристов без визы и ПЦР-тестов.

Российские власти приняли также решение об увеличении полетов в Белоруссию. Рейсы Москва – Минск будут выполняться до 10 раз в неделю.

Туроператоры отмечают, что большая часть направлений, которые в скором времени откроются будут не сильно востребованы среди туристов. Среди причин: высокая стоимость перелета и удаленность аэропортов от курортных районов.

Продление ограничения авиасообщения России с Турцией может стать критической ситуацией для российских туристических компаний. Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Ограничение на полеты в Турцию Россия ввела с 15 апреля из-за новой вспышки коронавируса. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе.