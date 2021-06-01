Ангела Меркель направила в Вашингтон высокопоставленную делегацию для проведения переговоров по «Северному потоку-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель направила в Вашингтон высокопоставленную делегацию для проведения переговоров по проекту Северный поток-2 и ряду других спорных вопросов, затрудняющих партнерство между двумя странами, сообщает Блумберг.

По данным агентства, на текущей неделе Меркель посылает в США команду чиновников высокого ранга во главе с ее советниками по внешней политике и экономическим делам, которые проведут переговоры с представителями Джо Байдена, отвечающими за нацбезопасность и внешнюю торговлю. Блумберг напоминает, что Байден, ранее выступавший за санкции в отношении трубопровода Северный поток-2, по которому российский газ будет поступать в Германию и Западную Европу, теперь считает подобные меры, цитата, «непродуктивными» для будущего европейско-американских отношений. Такая позиция, отмечает агентство, вызвала резкую критику в адрес президента и обвинения в слишком мягкой санкционной политике. Ангела Меркель, пишет автор публикации, наоборот, горячо приветствовала этот шаг главы Белого дома; прокладка трубопровода продолжается, хотя о сроках завершения проекта пока говорить рано. Ожидается, сообщает информагентство, что германские эксперты также обсудят в Вашингтоне и ту напряженность, которая сложилась за последнее время в области двусторонних экономических отношений.

Одной из нерешенных проблем, осложняющих контакты между двумя странами, являются введенные администрацией Трампа штрафные тарифы на импорт европейской стали и алюминия, которые действуют до сих пор, отмечает Блумберг.