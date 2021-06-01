В Подмосковье из-за ошибки врачей семья похоронила не того человека

В то же время родственник этих людей оказался жив, он до сих пор находится в больнице.

Сотрудники Солнечногорской областной больницы перепутали пенсионеров с инсультом, которые лежали в одной и той же палате, и когда один из них скончался, они оповестили не ту семью. Об этой истории в «Фейсбуке» написала внучка пациента Варвара Корчашкина. По её словам, с того момента, когда скорая в середине мая увезла её дедушку в больницу, семья не могла с ним видеться из-за действующих коронавирусных ограничений.

О смерти пенсионера её оповестили 17 числа. Позже, когда семья забирала тело из морга, мама, папа и брат Корчашкиной вместе сказали, что это не их родственник. Тем не менее, по документам это был именно он, и пришедший патологоанатом убеждал семью, что в результате инсульта и трепанации черепа их дедушка сильно изменился. По словам Корчашкиной, сначала семья не соглашалась, но сотрудники больницы пригрозили им прокуратурой за отказ принимать тело.

О том, что в морге были неправы, стало известно только через несколько дней. Сотрудники больницы оповестили об этом семью и разрешили им встретиться.

Сейчас в прокуратуру и другие ведомства обратились уже сами родственники. Они пытаются добиться заведения уголовного дела. Проблема в том, что поскольку их дедушка по документам умер, его нельзя даже перевести в другое учреждение.

Публично в солнечногорской больнице эту публикацию еще не комментировали. Варвара Корчашкина пишет, что всех виновных в произошедшем там пообещали уволить.