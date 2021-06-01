Власти Азербайджана обратились в российские правоохранительные органы после гибели Векила Абдуллаева в Новосибирске

Власти Азербайджана обратились в российские правоохранительные органы после гибели 19-летнего Векила Абдуллаева в Новосибирске. Он был убит выстрелом в голову при задержании инспектором ДПС. Между тем, представители азербайджанской диаспоры устроили акцию памяти в центре Новосибирска и записали видеообращение с требованием наказать убийцу.

По официальной версии, сотрудники новосибирского ГИБДД решили остановить машину на дороге из-за тонированных стекол. Утверждается, что сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову молодому человеку. Стрелявший, старший лейтенант полиции Александр Гусев, стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью. Суд отправил полицейского в СИЗО.

