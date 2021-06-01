Правоохранительные органы до сих пор не назвали причину обысков у политика Дмитрия Гудкова и его соратников

Правоохранительные органы до сих пор не назвали причину обысков у политика Дмитрия Гудкова, а также у его соратников и родственников.

По словам Геннадия Гудкова, обыски начались одновременно на их с сыном даче под Коломной и в Москве. В 7 утра толпа вооруженных людей вломилась также в помещение, где несколько лет назад находился офис Геннадия Гудкова. Также, по словам бывших соседей Гудкова-старшего, пришли и в квартиру, где тот жил пару лет назад. Идут обыски и у соратников Дмитрия Гудкова – Александра Соловьева и Виталия Венедиктова. С обыском пришли и к сестре жены Гудкова-младшего, ее увезли, что с ней происходит, ее родные до сих пор не знают.

В телеграм-канале «Правозащиты Открытки» сообщается, что обыск у Александра Соловьева связан с делом о неуплате долга за аренду нежилого помещения. Геннадий Гудков в комментарии сетевому изданию Sota vision предположил, что уголовное дело завели из-за задолженности в несколько миллионов рублей за подвал на улице Солженицына в Москве. По его словам, фирма-арендатор этого помещения, имевшая отношение к родственникам Дмитрия Гудкова, обанкротилась, после чего помещение в 2017 году было возвращено властям города.

По мнению правозащиты «Открытки», обыск у Гудкова и его соратников не связан с делом Андрея Пивоварова. Бывшего руководителя «Открытой России» задержали вчера в Санкт-Петербурге и хотят этапировать в Краснодар, где против Пивоварова возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело на бывшего директора самораспустившейся «Открытой России» возбудили по статье о деятельности нежелательной организации. Поводом же послужил репост сообщения, о регистрации кандидатов проекта «Объединенные демократы» в муниципальных образованиях. Репост Пивоваров сделал в социальных сетях еще в прошлом году. В комментарии политик пожелал удачи кандидатам на предстоящих выборах и призвал поддержать проект, в том числе деньгами. Накануне вечером Пивоварова вывели из самолета в аэропорту «Пулково», доставили домой и провели там ночной обыск. В квартире находился и малолетний сын Пивоварова. Судя по утренним видеокадрам, после обыска Пивоварова в наручниках из подъезда его дома сопровождают до машины не менее десятка силовиков. Заседание суд в Краснодаре состоится завтра. В конце прошлого месяца общественная организация «Открытая Россия» объявила о том, что прекратила деятельность, так как опасается преследования своих сторонников. Уголовное дело в Краснодарском крае возбудили через два дня после того как «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Сейчас в перечне Минюста три десятка нежелательных организаций. Большую часть известных административных и уголовных дел возбудили против людей, которых подозревают в связях с «Открытой Россией».

Политик Евгений Ройзман связывает обыски и задержания с предстоящими выборами в Госдуму. Ройзман допускает, что с обысками могут прийти к каждому.

