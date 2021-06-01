Министр просвещения пообещал, что в каждой российской школе к 2024 году появятся спортивные клубы и театры

Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что в каждой российской школе к 2024 году появятся спортивные клубы и театры. По его словам, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, за последние годы выросла с 68% до 75%.