Министр просвещения пообещал, что в каждой российской школе к 2024 году появятся спортивные клубы и театры

Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что в каждой российской школе к 2024 году появятся спортивные клубы и театры. По его словам, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, за последние годы выросла с 68% до 75%.
2021-06-01T13:35:53+03:00
2021-06-01T13:35:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 01 июня 2021
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